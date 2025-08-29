CERCA
Rai 13 Ott 2025

Usigrai: «Porte girevoli Rai - politica minano la credibilità dell'informazione del servizio pubblico»

I rappresentanti sindacali: «Partecipare attivamente alla vita politica del Paese è un diritto che nessuno vuole comprimere: esistono numerosi precedenti in azienda. Ma qui siamo oltre: la Rai non è un tram da cui si scende e si sale a piacimento».

«Da direttore del Tg2, con un'edizione firmata alle 13, a ministro il pomeriggio stesso. Da ministro, costretto alle dimissioni, a corrispondente capo della sede di Parigi, ma anche con un febbrile impegno di editorialista per i quotidiani dell'editore e parlamentare della maggioranza Angelucci. E ora, dopo pochi mesi, da corrispondente a capolista per FDI in Campania? Partecipare attivamente alla vita politica del Paese è un diritto che nessuno vuole comprimere: esistono numerosi precedenti in Rai. Ma qui siamo oltre: la Rai non è un tram da cui si scende e si sale a piacimento». Così l'Esecutivo Usigrai in una nota diffusa lunedì 13 ottobre 2025.

«Ora - prosegue il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico - o il diretto interessato smentisce pubblicamente (ma vedendo un post social di pochi giorni fa in cui ricordava cosa avesse fatto per la Campania pare difficile) o almeno abbia il buon gusto di prendere un periodo di aspettativa in attesa che il suo partito decida. E se dovesse entrare in politica per la seconda volta ci aspettiamo che si dimetta dalla Rai».

