Foto: fondazionegiancarlosiani.it
Rai 08 Ott 2025

'L'eredità di Giancarlo Siani', online il podcast Rai sul giornalista che la camorra voleva far tacere

Tre puntate, realizzate da Andrea Borgnino e Paola Manduca, dedicate al giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, con interviste a Rosaria Capacchione, Antonio Franchini, Paolo Siani, Giuseppe Scognamiglio e alla redazione di Radio Siani.

È online da lunedì 22 settembre 2025 sulla piattaforma Rai il podcast Original RaiPlaySound 'L'eredità di Giancarlo Siani', tre puntate realizzate da Andrea Borgnino e Paola Manduca, dedicate al giornalista che la camorra voleva far tacere, con interviste a Rosaria Capacchione, Antonio Franchini, Paolo Siani, Giuseppe Scognamiglio e alla redazione di Radio Siani.

È il 23 settembre del 1985 quando la camorra - a causa di un articolo appena scritto - uccide in un agguato Giancarlo Siani, 26 anni e una grande passione per il giornalismo. «La camorra è certa, con quell'omicidio, di mettere a tacere lui e tutti gli altri, ma non sarà così e questo podcast prova a raccontarlo», ricorda una nota dell'ufficio stampa Rai.

La prima puntata, dal titolo 'Giancarlo Siani, il morto che parla', si occupa della memoria che trasforma gli ideali in progetti. A raccontare Giancarlo Siani, sono il fratello Paolo e l'amico Antonio Franchini che hanno agito, ciascuno a modo suo, perché il suo nome non morisse con lui.

Il titolo della seconda puntata è 'Da Radio Carcere a Radio Siani': riporta l'intervista ad Alessandro De Pascale tratta da Fahrenheit, su Rai Radio 3, nella puntata del 10 dicembre 2012.

L'ultimo episodio è 'L'eredità di Giancarlo Siani'. Tra le voci raccolte, c'è quella di Rosaria Capacchione che conosce bene la Napoli di quegli anni, il giornalismo che si faceva a quei tempi, il pericolo che si può correre ancora oggi a pestare i piedi sbagliati.

Al podcast, con gli autori Andrea Borgnino e Paola Manduca, hanno lavorato Alexandra Genzini (editing e montaggio) e Giulia Giannuli (responsabile di produzione).

Il podcast 'L'eredità di Giancarlo Siani' è disponibile a questo link.

 Le altre news

Articoli correlati

