CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Roberto Natale (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
La polemica 05 Gen 2026

Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»

Il 26 dicembre scorso Riccardo Pescante ha postato un'immagine in cui si scorge la fiamma tricolore del Movimento sociale italiano e, sotto, il commento: «Le radici profonde non gelano». Il componente del Cda dell'azienda di servizio pubblico: «Nessun dubbio sul fatto che debba farne uso responsabile e non sconsiderato ogni dipendente Rai, tanto più se ricopre ruoli da dirigente». Slc Cgil: «Si recuperi il senso della misura».

«Le regole per l'uso dei social in Rai ci sono. Sono state affinate negli anni, anche integrando il Codice Etico con le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare di Vigilanza. Al tema il Cda ha dedicato su mia richiesta una approfondita discussione nella seduta del 16 ottobre scorso. Nessun dubbio sul fatto che debba farne uso responsabile e non sconsiderato ogni dipendente Rai, tanto più se ricopre ruoli da dirigente». Il consigliere di amministrazione Roberto Natale interviene così, con una nota diffusa lunedì 5 gennaio 2026, in merito alle polemiche suscitate da alcuni post del vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante.

«Chi deve intervenire intervenga, senza permettere che l'irresponsabilità di qualcuno danneggi l'immagine di tutta la Rai», prosegue Natale.

Il 26 dicembre scorso Pescante ha postato un'immagine in cui si scorge la fiamma tricolore del Movimento sociale italiano e, sotto, il commento: «Le radici profonde non gelano». Un'attestazione di appartenenza che il vicedirettore di Rai Sport ha deciso così di non celare, scatenando le reazioni delle opposizioni in commissione di Vigilanza e non solo.

«Scorrendo i profili social pubblici di qualche dirigente Rai ci si accorge di come ci sia un disperato bisogno di almeno due cose: urgenti corsi di formazione sull'uso consapevole dei social network e un attento ripasso dei vari codici aziendali di comportamento», commenta la Slc Cgil nazionale.

«Un dirigente del servizio pubblico radiotelevisivo ha il diritto di avere proprie idee politiche ma ha il dovere di evitare di trascendere - prosegue la nota -. Questo dovrebbe valere per tutti, a maggior ragione per chi occupa posizioni dirigenziali in un'azienda che, non molto tempo fa, ha avuto un ruolo decisivo nel contribuire alla costruzione di un comune senso del rispetto, della misura e soprattutto dei valori democratici della nostra Repubblica».

Per Slc Cgil, «se il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante non avverte l'esigenza di recuperare questa misura ci auguriamo che in Rai ci sia ancora qualcuno che voglia farlo a tutela del servizio pubblico e dell'immagine dell'azienda». (mf)

@fnsisocial
La polemica
14 Nov 2025
Il premier albanese Edi Rama contro Jacopo Matano, solidarietà al collega da Usigrai e Cdr Tg3
La polemica
28 Ott 2025
Repubblica, la direzione: «Non prendiamo lezioni di giornalismo dal consigliere politico di Orbán»
La polemica
27 Ott 2025
Report, Di Trapani: «Componente del Garante privacy nella sede di FdI, i suoi voti sono legittimi?»
La polemica
14 Ott 2025
Usigrai: «Il vertice Rai non risponde sui 'vergogna' della direttrice dell'ufficio stampa»
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni03 Dic 2025
Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»
Minacce01 Dic 2025
Costante: «Le parole di Albanese sui giornalisti sono pericolose e penose»
Internazionale14 Nov 2025
Accuse di Mosca al Corriere della Sera, la Fnsi al fianco dei colleghi
Usigrai10 Nov 2025
Usigrai: «Report deve poter continuare a fare il suo lavoro senza interferenze»
Usigrai22 Ott 2025
Usigrai: «Credibilità Rai al capolinea, l'azienda sospenda subito le corrispondenze di Sangiuliano»
Rai13 Ott 2025
Usigrai: «Porte girevoli Rai - politica minano la credibilità dell'informazione del servizio pubblico»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits