Il logo della Tgr Sicilia

06 Ott 2025

Rai, la redazione della Tgr Sicilia approva il piano territoriale

I voti favorevoli sono stati 33, i contrari tre e uno nullo.

La redazione della Tgr Sicilia - a Palermo e a Catania - ha approvato il piano territoriale presentato dal caporedattore Giuseppe Ardica, nominato dall'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi su proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti.



Le votazioni - spiega una nota della Rai riportata dall’agenzia Ansa lunedì 6 ottobre 2025 - si sono tenute il 1°, il 2 e il 3 ottobre e i votanti sono stati 37 su 40 aventi diritto. I voti favorevoli sono stati 33, i contrari tre e uno nullo. (anc)