Il logo della Tgr Sicilia
Rai 06 Ott 2025

Rai, la redazione della Tgr Sicilia approva il piano territoriale

I voti favorevoli sono stati 33, i contrari tre e uno nullo.

La redazione della Tgr Sicilia - a Palermo e a Catania - ha approvato il piano territoriale presentato dal caporedattore Giuseppe Ardica, nominato dall'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi su proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti.

Le votazioni - spiega una nota della Rai riportata dall’agenzia Ansa lunedì 6 ottobre 2025 - si sono tenute il 1°, il 2 e il 3 ottobre e i votanti sono stati 37 su 40 aventi diritto. I voti favorevoli sono stati 33, i contrari tre e uno nullo. (anc)

Rai
29 Ago 2025
Rai, Natale: «Non sottovalutare la crisi di ascolti del Tg1»
Rai
23 Ago 2025
Rai, la «proposta per Meloni» del componente del Cda Roberto Natale: «Ecco come cambiare l'informazione»
Rai
21 Ago 2025
Rai: Monica Maggioni si dimette da dipendente, continuerà a collaborare
Cdr03 Ott 2025
I Cdr delle Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia e del Primorski: «Solidarietà ai colleghi aggrediti a Trieste»
Usigrai01 Ott 2025
Usigrai: «La Vigilanza torni in aula e dia una presidenza alla Rai». Incontro con Floridia
Lutto30 Set 2025
Addio a Santi Trimboli, volto noto di Tgr Rai Calabria e '90° minuto'
Usigrai30 Set 2025
Usigrai: «La Rai da un anno senza presidente, il 1° ottobre incontro con Barbara Floridia»
Minacce25 Set 2025
Rai, troupe di 'Porta a Porta' aggredita a Padova. La solidarietà dell'Usigrai
Cdr22 Set 2025
Cdr Tg3 Rai: «Sosteniamo le ragioni dello sciopero per Gaza»
