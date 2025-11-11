CERCA
Roberto Natale (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Rai 31 Dic 2025

Rai, Natale: «Nei tg dichiarazioni senza domande. A chi mai deve credere lo spettatore?»

Il consigliere di amministrazione: «Chissà se l'anno nuovo riporterà in voga finalmente la cara, vecchia, essenziale domanda del giornalista».

«Dai tg di questa sera, dopo l'approvazione della legge di bilancio. La maggioranza: grande soddisfazione per le risorse destinate alla sanità. Le opposizioni: inaccettabili i tagli alla sanità. A chi deve mai credere lo spettatore? È l'ennesima prova dell'effetto paradossale di queste dichiarazioni rilasciate senza alcuna reale mediazione di chi dà l'informazione». A sottolinearlo, in una nota riportata dall’agenzia Ansa martedì 30 dicembre 2025, è il consigliere di amministrazione Rai Roberto Natale.

Natale conclude: «Chissà se l'anno nuovo riporterà in voga finalmente la cara, vecchia, essenziale domanda del giornalista: senza la quale ogni politico - di maggioranza o di opposizione - può raccontare quel che vuole, senza doverne mai rendere conto». (anc)

