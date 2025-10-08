CERCA
Microfoni della Tgr Rai
Rai 11 Nov 2025

Rai, Fabio Maritano nuovo caporedattore centrale della Tgr Lombardia

Il suo nuovo incarico inizierà giovedì 13 novembre 2025. La nomina è stata decisa dall’ad Giampaolo Rossi su proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti.

Fabio Maritano è il nuovo Caporedattore Centrale della Tgr Lombardia. Lo riporta l’agenzia Adnkronos martedì 11 novembre 2025, aggiungendo che la nomina è stata decisa dall’ad della Rai Giampaolo Rossi su proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti.

Maritano, 56 anni, è giornalista professionista dal 1994 e vanta una carriera trentennale in Rai, dove è entrato per la prima volta nel 1995. Nel corso degli anni ha guidato diversi settori della redazione, occupandosi della redazione politica (2019-2021) e coordinando ''Buongiorno Regione Lombardia'' tra il 2022 e il 2023. Attualmente è vicecaporedattore e responsabile della Redazione Economia della Tgr Lombardia, incarico che ricopre dal settembre 2023. L'incarico di Maritano inizierà giovedì 13 novembre. (anc)

Rai
 Le altre news

Articoli correlati

