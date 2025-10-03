Simona Sala e Angela Mariella (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Ott 2025

Rai, dal Cda via libera alle nomine di Simona Sala a Radio3 e di Angela Mariella all’Offerta Informativa

A proporre le due nuove direttrici è stato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Simona Sala nuova direttrice di Radio3 e Angela Mariella alla guida della Direzione per l'Offerta Informativa. Lo riporta l’Adnkronos sul suo sito web giovedì 16 ottobre 2025: le due nomine, proposte dall'ad Giampaolo Rossi, hanno ottenuto il via libera del Cda. La nomina della Sala è passata all'unanimità, quella della Mariella ha ricevuto il solo voto contrario del consigliere, facente funzione di presidente, Antonio Marano (vicino alla Lega).



Simona Sala succede ad Andrea Montanari che andrà in pensione, Angela Mariella prende il posto di Monica Maggioni, che ha lasciato l'azienda per dedicarsi alla sola scrittura e conduzione di programmi. (anc)