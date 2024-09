La prima pagina di Repubblica di mercoledì 25 settembre 2024

25 Set 2024

Repubblica, il Cdr: «I vertici della testata tentano di aggirare lo sciopero». La Fnsi al fianco dei colleghi

I rappresentanti sindacali: «Con questo comportamento, l’azienda e la direzione sembrano gettare la maschera una volta per tutte». La segretaria generale Alessandra Costante: «La commistione tra pubblicità e informazione fa perdere fiducia nell'informazione creando un danno economico maggiore degli introiti derivanti da eventuali contratti pubblicitari borderline». Usigrai: «Sosteniamo i colleghi nella loro battaglia per la trasparenza». Stampa Romana «pronta a difendere il diritto di sciopero».

«Il Comitato di redazione denuncia pubblicamente il tentativo dei vertici della testata di aggirare lo sciopero in corso delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica». Così, in un comunicato diffuso mercoledì 25 settembre 2024, il Cdr di Repubblica. «Si tratta – prosegue la nota - di un gravissimo comportamento estraneo alla cultura del nostro giornale. Abbiamo allertato le associazioni di categoria affinché valutino l’apertura di un procedimento antisindacale. Con questo comportamento, l’azienda e la direzione sembrano gettare la maschera una volta per tutte».



Ai giornalisti in sciopero ribadisce la solidarietà del sindacato Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana: «La Fnsi è al fianco dei colleghi di Repubblica. La commistione tra pubblicità e informazione – osserva - fa perdere fiducia nell'informazione creando un danno economico maggiore degli introiti derivanti da eventuali contratti pubblicitari borderline».



Stampa Romana «pronta a difendere il diritto di sciopero»

L'Associazione Stampa Romana esprime piena solidarietà ai colleghi di Repubblica in sciopero oggi e domani ed è pronta a intraprendere ogni azione tutela dei loro diritti. È gravissimo il comportamento dell'editore che, di fronte a una protesta della redazione che chiede il pieno rispetto delle norme deontologiche contro le ingerenze nel lavoro dei giornalisti da parte della proprietà e di altri soggetti privati in occasione dell'evento Italian Tech Week, sceglie di trasmettere lo stesso evento sul sito del quotidiano, aggirando lo sciopero in corso. La decisione di azienda e direzione contraddice la storia, l'identità, i valori che ispirarono la fondazione di Repubblica in cui si riconoscono non solo la redazione, ma anche i lettori del quotidiano.

Segreteria ASR



Il Cdr di Gedi Visual: «Piena solidarietà alle colleghe e ai colleghi»

L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Gedi Visual, che realizzano i video, le dirette, i podcast e i contenuti social del gruppo Gedi, esprime piena solidarietà alle colleghe e ai colleghi di Repubblica in sciopero il 25 e 26 settembre contro le gravi ingerenze nell'attività giornalistica da parte dell'editore, di aziende a lui riconducibili o altri soggetti privati, denunciate in occasione dell'evento Italian Tech Week.

L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Gedi Visual chiede, con forza, alla direzione di vigilare su ogni tipo di ingerenza che metta a rischio l'indipendenza del lavoro giornalistico.

Il Comitato di redazione di Gedi Visual



Usigrai: «Al fianco dei colleghi di Repubblica per la trasparenza dell’informazione»

«L'Usigrai è al fianco di colleghe e colleghi di Repubblica nella loro battaglia per la trasparenza dell'informazione». Così in una nota i rappresentanti sindacali dei giornalisti del servizio pubblico.

Usigrai prosegue: «La scelta di proclamare due giorni di sciopero per difendere il loro lavoro dalle ingerenze dell'editore e contro i tentativi di piegare i giornalisti a pratiche lontane da una corretta deontologia professionale e dal Contratto nazionale, è segno di una grande consapevolezza della redazione che a larghissima maggioranza ha votato per la mobilitazione».

I rappresentanti sindacali sottolineano che «un prodotto editoriale che crei confusione tra pubblicità e informazione è da contrastare con ogni mezzo, a garanzia dei lettori e a difesa della propria autorevolezza. Dal sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai piena e convinta solidarietà alla redazione di Repubblica».