Canone Rai, Usigrai: «Servono risorse certe e adeguate per rispettare il contratto di servizio»

12 Nov 2021

Per il segretario Daniele Macheda, è necessario individuare «con urgenza nuovi criteri e metodi» per la riscossione e per evitare l'evasione. Senza certezze sulle disponibilità finanziarie, rileva, «si mette a rischio il perimetro aziendale, e quindi anche i posti di lavoro».

«La Rai ha bisogno di risorse certe e adeguate per rispettare in tutte le sue parti il contratto di servizio. La rimozione del canone dalle bollette a partire dal 2023 per ottenere i fondi del Pnrr è una spada di Damocle sulla Rai». Lo afferma, in una nota, il segretario dell'Usigrai, Daniele Macheda.



«Serve individuare con urgenza – incalza – nuovi criteri e metodi per la riscossione del canone e per evitare che torni ad essere tra le imposte più evase. L'ad Fuortes ha lanciato in commissione di Vigilanza un allarme sui rischi derivanti da una totale assenza di certezza sulle risorse. Al momento la risposta di governo e Parlamento è stata il silenzio. Così si mette a rischio il perimetro aziendale, e quindi anche i posti di lavoro».