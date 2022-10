La locandina dell'evento (Foto: @greenaccord)

13 Ott 2022

«Roma verso il Giubileo alla luce della Laudato si'», il 14 ottobre incontro organizzato da Greenaccord

Economia circolare e rifiuti i temi al centro dell'iniziativa promossa con il patrocinio, fra gli altri, della Fnsi. Appuntamento dalle 9 all'Auditorium Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesiae. L'evento è anche valido come corso di formazione per giornalisti.

«Nella gestione dei rifiuti comunemente si è interessati a ciò che resta dei prodotti dopo l'uso e a come allontanarli dalle case e dalle strade e trovargli una congrua destinazione finale. Ma questo non è sufficiente. Per l'Unione Europea la gestione dei rifiuti è l'elemento chiave affinché si possa parlare di una vera economia circolare, cioè che apporti benefici sull'ambiente locale e globale, favorisca la competitività, la crescita economica, l'occupazione e l'innovazione. Con l'avvicinarsi del Giubileo del 2025 Roma, che vedrà arrivare milioni di pellegrini, dovrà scegliere quale strada intraprendere, quella dell'aggiustamento del sistema esistente o quella dell'innovazione volta al riciclo».



Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord, introduce così il prossimo appuntamento organizzato dalla onlus che si occupa di ecologia integrale.



L'evento si terrà venerdì 14 ottobre 2022, a Roma, nell'Auditorium Pontificio Collegio Maria Mater Eccleasiae (largo Girolamo Minervini 3). "Roma verso il Giubileo, alla luce della Laudato si': economia circolare e rifiuti" – questo il titolo – è anche valido come corso di aggiornamento per i giornalisti (7 crediti).



«Si tratta del primo di una serie di incontri che vogliamo promuovere in vista del Giubileo 2025», spiega il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio. «Vogliamo aprire spazi di dialogo e di confronto con gli amministratori, le associazioni culturali, le forze politiche, gli enti del terzo settore, sulle questioni di maggior rilievo per la vita della città, al fine di trovare soluzioni condivise – prosegue – e far sì che Roma avvii un cammino di conversione ad una ecologia integrale sotto l'aspetto ambientale, sociale e culturale, così come definita nell’enciclica Laudato si'. Non ci guidano interessi politici, ma solo l'anelito verso il bene comune».



La giornata si dividerà in due sessioni: al mattino, dalle 9 alle 13.30; al pomeriggio, dalle 14,30 alle 17.30. Tra i relatori anche monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto Dicastero per l'Evangelizzazione.



Il seminario, realizzato con il patrocinio, fra gli altri, della Fnsi, sarà visibile anche online con la diretta streaming a cura di Eurocomunicazione.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo, i link al form per partecipare e ai canali social sono disponibili sul sito web di Greenaccord.