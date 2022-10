La locandina dell'iniziativa (particolare)

04 Ott 2022

'Libertà di stampa e diritti umani. Il caso Julian Assange', il 13 ottobre iniziativa a Padova

Appuntamento alle 20.45 alla sala civica "Unione Europea" del Comune di Ponte San Nicolò con, fra gli altri, i giornalisti Vincenzo Vita e Stefania Maurizi e il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Giovedì 13 ottobre 2022 alle 20.45, nella sala civica "Unione Europea" in piazzale Altiero Spinelli, Comune di Ponte San Nicolò (Padova) e Free Assange Italia organizzano una conferenza-dibattito sul tema "Libertà di stampa e diritti umani. Il caso Julian Assange".



Introduce e modera l'incontro Vincenzo Vita, presidente della F ondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, già sottosegretario e parlamentare; interviene Stefania Maurizi, giornalista d'inchiesta e autrice del libro "Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Assange e WikiLeaks.



Ne discutono: Alessia Gasparin, assessora del Comune di Ponte San Nicolò alla Solidarietà internazionale, Diritti del cittadino e della Pace; Marco Mascia, docente di Relazioni internazionali e presidente del Centro di Ateneo per i Diritti umani dell'Università di Padova; Donatella Mardollo di Free Assange Italia e Comitato Veneto per Assange; Giuseppe Mosconi, già docente di Sociologia del Diritto all'Università di Padova; Catia Zoppello, consigliera con incarico alla Cultura del Comune di Ponte San Nicolò.



Previsto l'intervento del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.