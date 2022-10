La home page di 5novembreinpiazza.it

05 Ott 2022

'Non per noi ma per tutte e tutti', il 10 ottobre in Fnsi presentazione della mobilitazione nazionale

Appuntamento alle 10.30 in sala 'Walter Tobagi' con alcuni dei rappresentanti delle oltre 500 realtà sociali che promuovono la manifestazione in programma il prossimo 5 novembre. Illustreranno i motivi per cui saranno in piazza contro le disuguaglianze e l'esclusione, per la giustizia sociale e l'ambiente.

Lunedì 10 ottobre 2022 la sala Walter Tobagi della Fnsi ospiterà la conferenza stampa di presentazione della mobilitazione nazionale "Non per noi ma per tutte e tutti" promossa per il prossimo 5 novembre da oltre 500 fra associazioni, sindacati, cooperative sociali, presidi antimafia, case delle donne, comitati, parrocchie e fattorie sociali da sempre impegnati per i diritti, contro le disuguaglianze, l'esclusione, le povertà, le mafie e per la giustizia sociale e ambientale.



L'appuntamento è alle 10.30 nella sede della Fnsi, in corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma. Saranno presenti alcuni dei rappresentanti e delle rappresentanti delle realtà sociali che promuovono la mobilitazione, che illustreranno le motivazioni per cui saranno in piazza tutte e tutti insieme il 5 novembre contro le disuguaglianze e l'esclusione, per la giustizia sociale e l'ambiente.



Dopo l'introduzione di Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale Rete dei Numeri Pari, interverranno: Gaetano Azzariti, presidente Salviamo la Costituzione; Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio; Alice Basiglini, Baobab Experience; Marina Boscaino, portavoce Comitati Per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata; Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele; Maura Cossutta, presidente Casa Internazionale delle Donne; Federico Dolce, portavoce DiEM25 in Italia; Michele De Palma, segretario nazionale Fiom Cgil; Elena Mazzoni, direttivo Transform! Italia; Andrea Morniroli, co-coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità; Silvia Paoluzzi, esecutivo nazionale Unione Inquilini.



Previsto un saluto del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



PER APPROFONDIRE

A questo link l'appello dei promotori della mobilitazione "Non per noi ma per tutte e tutti", l'elenco delle adesioni e il documento con le proposte su lavoro, casa, reddito, salario, servizi e politiche sociali, lotta alle mafie, riconversione ecologica, accoglienza e no all'autonomia differenziata.