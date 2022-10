La locandina del seminario (particolare)

04 Ott 2022

Presunzione di innocenza, l'8 ottobre seminario a Trani con magistrati, giornalisti e avvocati

Appuntamento dalle 10 al Polo Museale con, fra gli altri, il segretario generale Fnsi Raffaele Lorusso; Franco Cassano, presidente della Corte di Appello di Bari; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari; Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia; la professoressa Marina Castellaneta. Modera il presidente dell'Odg Puglia, Piero Ricci. Ai partecipanti 5 crediti deontologici.

"Presunzione d'innocenza: le tutele delle persone, il diritto di conoscere, il dovere di informare". Questo il titolo dell'incontro, valido ai fini della formazione professionale continua, organizzato per sabato 8 ottobre 2022 al Museo diocesano di Trani dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e l'Ordine degli Avvocati di Trani.



In apertura dei lavori previsti i saluti istituzionali di Franco Cassano, presidente della Corte di Appello di Bari; Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e Angela Tomasicchio, avvocato generale presso la Procura di Bari.



Moderati da Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, si confronteranno quindi sul tema: Marina Castellaneta, docente di Diritto internazionale all'Università di Bari; Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari; Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato; Mario Malcangi, Ordine degli avvocati di Trani; Maria Pia Vigilante, presidente Giraffa onlus; Gianluca Amadori, del Comitato esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti; Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.



L'incontro si svolgerà nel Polo Museale in piazza Duomo, dalle 10 alle 13. Per partecipare è necessario iscriversi tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it. All'evento sono stati attribuiti 5 crediti formativi deontologici.