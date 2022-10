La sede del Sindacato unitario giornalisti Campania

04 Ott 2022

Minacce ai giornalisti, il 5 ottobre conferenza stampa a Napoli sulle iniziative legali

Appuntamento alle 11 nella sede del Sugc con, fra gli altri, il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti. «È fondamentale che su un territorio ad alta densità criminale come quello dell'area nord della provincia di Napoli non venga abbassata la guardia», ribadisce il sindacato regionale.

Mercoledì 5 ottobre 2022 alle 11, a Napoli, nella sede del Sindacato unitario giornalisti della Campania in vico Monteleone 12, si terrà una conferenza stampa per annunciare le iniziative legali per il giornalista sotto scorta Mimmo Rubio.



Assieme ai vertici del Sugc, sarà presente il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti. «È fondamentale che su un territorio ad alta densità criminale come quello dell'area nord della provincia di Napoli non venga abbassata la guardia. È necessario che chi illumina quei territori con un costante lavoro di denuncia non sia lasciato solo», afferma il Sugc.