Il giornalista Ivan Safronov (Foto: Ansa/Epa)

30 Ago 2022

Russia, chiesti 24 anni di reclusione per il giornalista Ivan Safronov

Accusato di tradimento, l'ex reporter, specializzato nelle questioni militari ed ex consigliere del capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, è in carcere dal 2020.

La Procura di Mosca ha chiesto una condanna a 24 anni di colonia penale per Ivan Safronov, ex giornalista di Vedomosti e Kommersant, accusato di tradimento dello Stato. Lo riferisce Kommersant citando un rappresentante dell'accusa.



Il reporter è in carcere dal luglio del 2020. Giornalista specializzato nelle questioni militari ed ex consigliere del capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Safronov è accusato di avere collaborato con strutture di intelligence ceche e tedesche. (Ansa)