05 Mag 2022

Sciopero a Mondadori Scienza, il Cdr di Mondadori Media esprime solidarietà ai colleghi

«Sembra incredibile che non si possa trovare una soluzione diversa dai licenziamenti», scrivono i rappresentanti sindacali, che fanno proprio il «forte auspicio» più volte espresso dai giornalisti delle redazioni interessate dai tagli: «Le parti tornino quanto prima al tavolo».

Il Cdr di Mondadori Media esprime, in una nota, «solidarietà ai colleghi di Mondadori Scienza, che hanno deciso di scendere in sciopero a difesa dei 14 componenti della redazione grafica che rischiano di essere licenziati nell'ambito di una razionalizzazione dei costi».



Scrivono i rappresentanti sindacali: «Sembra incredibile che non si possa trovare una soluzione diversa da questa, che impatterebbe in modo drammatico sulla vita di tante famiglie. E poi, nonostante la disponibilità dei colleghi di Scienza ad affrontare un sacrificio economico collettivo, si è deciso di colpire solo un reparto, quello grafico, che viene così discriminato in maniera inaccettabile. Facciamo dunque nostro il forte auspicio, espresso più volte dalla rappresentanza sindacale di Mondadori Scienza e da tutti i colleghi delle redazioni interessate, che le parti tornino quanto prima al tavolo per trovare soluzioni alternative a questa, che, se adottata, rappresenterebbe una cocente sconfitta per tutti».