Mondadori Scienza, i giornalisti proclamano sei giornate di sciopero

04 Mag 2022

Mondadori Scienza, giornalisti in sciopero contro il no dell'azienda a soluzioni alternative ai licenziamenti

Durante sei settimane di trattative Cdr e rappresentanze sindacali «hanno messo sul piatto un ventaglio di proposte concrete e attuabili per consentire di ridurre i costi senza tagliare i posti di lavoro» che l'editore ha rifiutato di discutere. «Un atteggiamento incomprensibile e irresponsabile», denunciano i lavoratori.

L'assemblea dei giornalisti di Mondadori Scienza proclama uno sciopero a partire dal pomeriggio di mercoledì 4 maggio, e per le giornate del 5, 6, 9, 10, 11 maggio 2022 «per protestare contro l'indisponibilità, da parte dell'azienda, a considerare soluzioni alternative al licenziamento di un terzo del personale». Lo comunica, in una nota, l'assemblea dei redattori di Mondadori Scienza.



«Durante sei settimane di trattative – si legge ancora – il Cdr e le rappresentanze sindacali hanno messo sul piatto un ventaglio di proposte concrete e attuabili per consentire all'azienda di ridurre i costi senza tagliare i posti di lavoro, mentre i giornalisti hanno continuato a lavorare responsabilmente pur con la prospettiva di essere licenziati. Nonostante questo, la Mondadori ha rifiutato di discutere le nostre proposte. Un atteggiamento di chiusura incomprensibile e irresponsabile in un momento storico così difficile».



In una precedente riunione, martedì 3 maggio, l'assemblea dei redattori di Mondadori Scienza aveva votato «a larghissima maggioranza» la sfiducia ai direttori delle testate, Raffaele Leone e Sarah Pozzoli, «in quanto hanno avallato la decisione aziendale di licenziare un terzo della forza lavoro», e sollecitato la ripresa delle trattative tra sindacato e azienda «per scongiurare esiti traumatici».