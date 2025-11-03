2025
L'Associazione Ligure dei Giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri «sono solidali con lo sciopero dei lavoratori ex Ilva, ma ribadiscono che le telecamere devono restare accese in primis per documentare la protesta in corso». Così i rappresentanti regionali della categoria che, in una nota congiunta diffusa giovedì 20 novembre 2025 «condannano ogni episodio che limita il diritto di cronaca come accaduto ieri sera a un giornalista dell'emittente Primocanale al quale è stato intimato di abbassare la telecamera e non filmare quanto stava accadendo mentre stava svolgendo il proprio lavoro proprio come stanno facendo molti altri colleghi non solo delle televisioni». (mf)