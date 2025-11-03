CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: Associazione Ligure dei Giornalisti (archivio)
Associazioni 20 Nov 2025

Sciopero ex Ilva, Assostampa Ligure con Odg e Gruppo cronisti: «Le telecamere devono restare accese»

I rappresentanti regionali dei giornalisti sono «solidali con i lavoratori», ma ribadiscono l'importanza di documentare la protesta in corso e «condannano ogni episodio che limita il diritto di cronaca come accaduto a un giornalista dell'emittente Primocanale».

L'Associazione Ligure dei Giornalisti, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri «sono solidali con lo sciopero dei lavoratori ex Ilva, ma ribadiscono che le telecamere devono restare accese in primis per documentare la protesta in corso». Così i rappresentanti regionali della categoria che, in una nota congiunta diffusa giovedì 20 novembre 2025 «condannano ogni episodio che limita il diritto di cronaca come accaduto ieri sera a un giornalista dell'emittente Primocanale al quale è stato intimato di abbassare la telecamera e non filmare quanto stava accadendo mentre stava svolgendo il proprio lavoro proprio come stanno facendo molti altri colleghi non solo delle televisioni». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
20 Nov 2025
Assostampa Puglia: «Tele Dehon conferma la nostra denuncia»
Associazioni
19 Nov 2025
Andria, Assostampa Puglia: «Chiede il giusto contratto, Tele Dehon la licenzia»
Associazioni
15 Nov 2025
Città di Castello, il sottosegretario Barachini visita 'Edicola alla residenza protetta'
 Le altre news

Articoli correlati

Lutto19 Nov 2025
Ast in lutto: è morto Domenico Mugnaini, «punto di riferimento della stampa cattolica»
Fnsi18 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Premi e Concorsi12 Nov 2025
Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori
Minacce05 Nov 2025
Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla mafia, la solidarietà di Stampa Romana
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits