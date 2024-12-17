CERCA
Il contratto Fnsi - Fieg
Contratti 12 Feb 2026

Scorretta applicazione del contratto di lavoro, sanzioni per 8 milioni a 2 gruppi editoriali

Confermato quanto Fnsi sostiene da tempo: gli unici contratti di categoria considerati validi dall'Istituto di previdenza sono quelli firmati nel tempo dal sindacato dei giornalisti con Fieg, Aeranti-Corallo e Anso-Fisc. Gli altri contratti sono esclusivamente il tentativo di ridurre il costo del lavoro e sottrarre contributi previdenziali all'Inps e quindi al futuro dei colleghi.

Il risultato di due recenti ispezioni dell'Inps in gruppi editoriali che applicano un contratto diverso da quelli sottoscritti dalla Federazione nazionale della Stampa conferma quanto Fnsi sostiene da tempo: gli unici contratti di categoria considerati validi dall'Istituto di previdenza sono quelli firmati nel tempo dal sindacato dei giornalisti con Fieg, Aeranti-Corallo e Anso-Fisc. Gli altri contratti sono esclusivamente il tentativo di ridurre il costo del lavoro e sottrarre contributi previdenziali all'Inps e quindi al futuro dei colleghi.

La vicenda, che sta emergendo in questi giorni in due grossi gruppi editoriali che pubblicano testate online, agita giustamente i Comitati di redazione perché le sanzioni irrogate al termine delle due ispezioni dell'Inps si aggirano complessivamente intorno agli 8 milioni di euro per effetto del ricalcolo dei contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni previste dal contratto principale firmato dalla Fnsi.

L'applicazione scorretta dei contratti, secondo Fnsi, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali. Concorrenza sleale che andrebbe perseguita anche per via legale.

«La cooperazione fra giornalisti ed editori», come recita il contratto applicato dai due gruppi finiti nel mirino degli ispettori Inps, non può essere a senso unico: la dignità del lavoro, una giusta retribuzione e le corrette tutele previdenziali non possono essere sacrificate sull'altare dell'imprenditoria corsara. (Roma, 12 febbraio 2026)

Contratti
21 Gen 2026
Ex Fissa, in pagamento la rata relativa all'anno 2025
Contratti
04 Nov 2025
Emittenza radiotelevisiva privata, firmato il rinnovo del Ccnl
Contratti
13 Feb 2025
Fnsi e Fieg, confermata la copertura per gli infortuni extra professionali ai giornalisti
Contratti
17 Dic 2024
Rinnovato il Contratto di lavoro giornalistico Fnsi Anso Fisc
Articoli correlati

Servizio pubblico29 Gen 2026
Rai, Usigrai: «Si conclude la selezione per 127 giornalisti. Un'opportunità per aumentare diritti e tutele»
Istituzioni09 Gen 2026
Da Radio Radicale a Paragon, le risposte della presidente Meloni sui temi dell'informazione
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Fnsi08 Gen 2026
Rinnovo contrattuale, Fnsi: «Fieg non risponde, anzi fa due passi indietro»
Fnsi28 Nov 2025
Comunicato sindacale sciopero del 28 novembre
Fnsi25 Nov 2025
Sciopero per il contratto, le piazze della mobilitazione
