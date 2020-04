Minacce | 01 Apr 2020 CONDIVIDI:

Scrive di una vittima del coronavirus, cronista minacciato. La solidarietà del Sugc

«È comprensibile il dolore per la scomparsa di una persona cara, ma in alcun modo è giustificata la violenza. Soprattutto per chi, in questi giorni, sta lavorando per dare un contributo prezioso all'informazione su un'emergenza che coinvolge tutti», scrive il sindacato regionale.

Il giornalista Stefano Andreone

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esprime solidarietà al cronista Stefano Andreone, minacciato di morte dai parenti di una vittima del Coronavirus, semplicemente per aver riportato la notizia sul giornale. «È comprensibile il dolore per la scomparsa di una persona cara – scrive il sindacato regionale in una nota – ma in alcun modo è giustificata la violenza. Soprattutto per chi, in questi giorni, sta lavorando per dare un contributo prezioso all'informazione su un'emergenza che coinvolge tutti. Saremo, chiaramente, accanto a Stefano in tutte le sedi come è già successo in altre occasioni».