05 Set 2022

Sicilia, Assostampa smentisce De Luca: «Continua la sua falsa narrazione dei fatti»

Dopo un comizio a Palermo del candidato governatore, il vicesegretario regionale Roberto Leone ribadisce quanto affermato all'indomani dell'attacco dell'ex sindaco di Messina al collega Pipitone: «Il sostegno al cronista è stato firmato dai due vicesegretari dell'Associazione, visto che il segretario Ginex si era già dimesso».

«Ancora una volta il candidato alla presidenza della regione Cateno De Luca continua la sua falsa narrazione dei fatti». Lo afferma Roberto Leone, vicesegretario regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa, in una nota pubblicata anche sul sito web dell'Assostampa.



«Nel suo comizio di Palermo – spiega – De Luca ha continuato a sostenere che la nota a sostegno del collega Giacinto Pipitone, da lui ignobilmente attaccato per un articolo sulle liste, era stata diramata a firma di Roberto Ginex, oggi responsabile della informazione per la campagna elettorale del candidato Renato Schifani. Ribadiamo che il sostegno al cronista parlamentare del Giornale di Sicilia è stato firmato dai due vicesegretari visto che Ginex si era già dimesso dall'incarico per potere assumere quello al fianco dell'ex presidente del Senato».



Quanto a «date e numeri di protocollo con cui le lettere sono state archiviate – conclude Leone – a favore di verità abbiamo già spiegato che gli uffici di Assostampa regionale hanno riaperto lunedì 29 agosto, dopo la chiusura per le ferie estive; quello era, dunque, l'unico giorno in cui i documenti potevano regolarmente essere registrati».