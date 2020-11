Associazioni | 18 Nov 2020 CONDIVIDI:

Sicilia, l'Assostampa: «Bene l'assegnazione del fondo perduto a editori che non licenziano»

Il governatore Musumeci ha emanato il decreto per l'erogazione dei finanziamenti a sostegno dell'informazione previsti dalla legge 9/2020. Soddisfatto il sindacato regionale, che ora chiede di calendarizzare al più presto la discussione del ddl sull'editoria e aiuti economici anche ai giornalisti non dipendenti.

Il segretario regionale dell'Assostampa Sicilia, Roberto Ginex

La segreteria regionale di Assostampa Sicilia esprime «soddisfazione per l'attenzione che il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao hanno dimostrato verso il mantenimento dei livelli occupazionali per almeno 12 mesi nelle modalità di erogazione di fondi regionali agli editori siciliani». Così il sindacato regionale commentando la notizia dell'emanazione da parte del governatore, su proposta dell'assessore, del decreto di attuazione per l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto di cui alla legge 9/2020 in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa.



«È un passaggio fondamentale del decreto – spiega una nota della segreteria regionale –. Mentre sentiamo parlare di licenziamenti non è possibile immaginare che editori possano attingere a fondi pubblici lasciando per strada i giornalisti. Riteniamo inoltre che sia fondamentale un ulteriore passaggio, cioè che le somme debbano essere rivolte a coloro che vogliono riconvertire la forza lavoro in essere nei processi di digitalizzazione dell'informazione, coloro che vogliono incentivare gli esodi e coloro che avendo debiti per il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali di categoria desiderano saldarli», sottolinea l'Associazione Siciliana della Stampa.



«Auspichiamo – aggiunge l'Assostampa –, in coerenza con l'attenzione dimostrata dal governo regionale per il settore dell'informazione, che il Fondo che ha permesso l'erogazione delle somme in favore dell'editoria siciliana con la legge 9/2020 venga rifinanziato con nuove adeguate risorse nella finanziaria regionale in preparazione. Inoltre, chiediamo al presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e alle forze politiche presenti in Assemblea regionale di calendarizzare al più presto la discussione in Sala d'Ercole del disegno di legge sull'editoria».



Infine, conclude il sindacato regionale, «va data doverosa applicazione alle disposizioni contenute nella stessa legge di stabilità regionale che prevede all'art. 10 aiuti economici anche ai giornalisti non dipendenti, anch'essi direttamente colpiti dalla profonda crisi del settore, aggravata dalla pandemia Covid-19».