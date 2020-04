Associazioni | 27 Apr 2020 CONDIVIDI:

Sicilia, Ordine e Assostampa: «La Regione sostenga l'editoria»

«Per una informazione libera e indipendente è necessario in questa fase di grande crisi dare un segnale chiaro alla nostra categoria», osservano il presidente dell'Odg Giulio Francese e il segretario del sindacato regionale Roberto Ginex.

Il segretario regionale dell'Assostampa Sicilia, Roberto Ginex

«Ci auguriamo che la politica siciliana possa varare norme a sostegno dell'editoria e dei giornalisti siciliani visto che oggi il testo della finanziaria regionale approda in Aula». Lo dicono in una nota il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Siciliana Roberto Ginex.



«Per una informazione libera e indipendente – aggiungono – è necessario che in questa fase di grande crisi il governo regionale e l'Assemblea regionale siciliana diano un segnale chiaro alla nostra categoria che da quando è scoppiata l'epidemia da coronavirus ha raccontato i fatti dell'Isola sempre in prima linea. In questa fase, in cui tutte le aziende editoriali siciliane hanno chiesto di accedere alla cig in deroga Covid-19, servono azioni a sostegno del lavoro giornalistico, anche di quello che viene svolto dai freelance privi di qualsiasi forma di tutele e garanzie». (Adnkronos)