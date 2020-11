Associazioni | 17 Nov 2020 CONDIVIDI:

Sigim, modifiche allo statuto e rinnovo delle cariche sociali: i risultati del voto

130 sì, 11 no e 6 schede bianche il risultato del referendum. 103 i professionali (su 218 aventi diritto) e 17 i collaboratori (su 45 aventi diritto al voto) che hanno partecipato alle elezioni per i nuovi organismi associativi. Il segretario uscente, Piergiorgio Severini, il più votato.

Il segretario regionale uscente del Sigim, Piergiorgio Severini

Domenica 15 e lunedì 16 novembre gli iscritti al Sindacato Giornalisti Marchigiani (Sigim) hanno votato per l'approvazione delle modifiche statutarie e il rinnovo degli organi sociali. Riportiamo di seguito i risultati del voto e gli eletti. Il dettaglio delle preferenze ottenute da ciascun candidato è pubblicato sul sito web del Sigim.



REFERENDUM STATUTO

Al termine delle due giornate di votazione per il referendum per l'approvazione delle modifiche statutarie, lo spoglio delle schede arrivate per corrispondenza e quelle votate al seggio centrale e a quelli periferici ha dato il seguente risultato: 130 Sì, 11 No, 6 bianche.



Nel dettaglio: schede valide per posta: 84; votanti al seggio: 63; totale votanti: 147; quorum per la validità del referendum: 132.



Il referendum ha raggiunto il quorum con il 56,10% degli aventi diritto al voto (262). La percentuale di voti favorevoli al referendum sullo statuto è pari al 88,43%. La percentuale contraria 7,48 %.



RINNOVO CARICHE SOCIALI

Al termine delle due giornate di votazione per il rinnovo degli organi sociali del Sigim hanno votato 103 professionali su 218 aventi diritto e 17 collaboratori su 45 aventi diritto. Sono risultati eletti:



Consiglio Direttivo Professionale: Pier Giorgio Severini (83 voti); Gianluca Murgia (51); Roberto Mencarini (47); Silvia Sinibaldi (46); Renzo Pincini (39); Giuseppina Calisti (30); Marco Catalani (29).



Consiglio Direttivo Collaboratori: Valeria Bellagamba (8); Lucilla Niccolini (6).



Collegio dei Probiviri Professionali: Giacomini Giovanni (24); Varagona Vincenzo (8).



Collegio dei Probiviri Collaboratori: Emanuele Garofano (10).



Collegio dei Revisori dei Conti Professionali: Varagona Vincenzo (30); Petrini Tiziana (5).



Collegio dei Revisori dei Conti Collaboratori: Marcello Morichi (9).