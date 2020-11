Associazioni | 16 Nov 2020 CONDIVIDI:

Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige: «Solidarietà al popolo bielorusso»

L'Assostampa e il presidio regionale di Articolo21 esprimono «sdegno per l'arresto dei reporter appartenenti all'Associazione Bielorussa dei Giornalisti» durante le ultime proteste a Minsk e vicinanza all'Associazione dei Bielorussi in Italia, con sede a Trento, rappresentata da Katerina Ziuziuk.

Una manifestazione di proteste a Minsk (Foto: Maxim Shikunets via wikimedia.org)

Il Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige e il presidio di Articolo21 della regione esprimono «solidarietà e sdegno per l'arresto dei giornalisti appartenenti all'Associazione Bielorussa dei Giornalisti BAJ, bloccati ieri in 'piazza del cambiamento' nella capitale Minsk insieme a 1127 persone, tutte arrestate. Sjg e Articolo 21 del Trentino Alto Adige – si legge in una nota – sono inoltre vicini all'Associazione dei Bielorussi in Italia con sede a Trento, la cui rappresentante Katerina Ziuziuk ha lanciato un grido d'allarme, affinché non venga dimenticata la tragedia della Bielorussia, dove è in corso una campagna di Stato di abolizione della libertà di stampa con arresti indiscriminati e di tutte le altre libertà, tra l'indifferenza dell'Europa, a cento giorni dall'inizio delle proteste democratiche».