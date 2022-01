Angeles Espinosa, vincitrice del XIV Premio 'Julio Anguita Parrado' (Foto: @SPA_Periodistas)

19 Gen 2022

Spagna, al via il XV Premio internazionale di giornalismo 'Julio Anguita Parrado'

Promosso dal Sindacato dei giornalisti dell'Andalusia e dedicato alla memoria del reporter cordovano morto il 7 aprile 2003 durante il conflitto in Iraq, il concorso è aperto a reporter di qualsiasi nazionalità e a organizzazioni o enti giornalistici impegnati nella difesa dei diritti umani. Domande entro il 1° marzo.

Il Sindacato dei giornalisti dell'Andalusia bandisce il XV Premio Internazionale di Giornalismo 'Julio Anguita Parrado', in memoria del giornalista cordovano morto il 7 aprile 2003 durante il conflitto in Iraq. Il premio può contare sul patrocinio del Comune di Cordova, dell'Università di Cordova, della Junta de Andalucía e del Parque Joyero de Córdoba.



«Obiettivo del concorso – spiegano i promotori – è quello di premiare una brillante carriera professionale, impegnata nella difesa dei diritti umani, di giornalisti di qualsiasi nazionalità, o di organizzazioni o enti giornalistici, che abbiano svolto attività in aree di conflitto o di particolare violenza sociale».



Il premio ha una dotazione di 2.500 euro. Le candidature possono essere presentate, entro il 1° marzo 2022, da qualsiasi organismo direttivo di una organizzazione sindacale collegata alla Federazione spagnola dei sindacati dei giornalisti, nonché dagli organismi esecutivi dei sindacati dei giornalisti di altri Paesi e affiliati alla Federazione internazionale dei giornalisti.



Allo stesso modo, le organizzazioni professionali nel campo del giornalismo, compresi i media, possono proporre candidature, attraverso i loro organi direttivi. Possono presentare domanda anche le istituzioni e le organizzazioni che, al di fuori del campo giornalistico, intrattengono convenzioni o accordi con il Sindacato dei giornalisti dell'Andalusia.



La candidatura deve essere accompagnata da una relazione, dal CV del candidato e da tutta la documentazione scritta, grafica o audiovisiva, o link ad essa, utile alla valutazione della candidatura, oltre che da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica che la giuria del premio potranno utilizzare per effettuare le verifiche che riterrà opportune.



Le domande di partecipazione devono essere inviate tramite posta elettronica, all'indirizzo comunicacion@spandalucia.com, indicando nell'oggetto il nome del candidato e la dicitura 'Julio Award', o per posta, scrivendo a Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado - Sindicato de Periodistas de Andalucía, Calle Hileras, 1. 3º E, 18001, Granada-Espana.



La decisione della giuria sarà annunciata nel marzo di quest'anno. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Cordova il 7 marzo 2022.