'#StaiZitta giornalista!', il 31 marzo le autrici del libro-inchiesta in audizione in Antimafia

Silvia Garambois e Paola Rizzi, con il segretario generale Lorusso e il presidente Fnsi Giulietti e con la presidente della Cpo Mimma Caligaris, presenteranno ai componenti del Comitato per la tutela dei cronisti minacciati dati e storie di un fenomeno che desta sempre più preoccupazione: l'odio, in rete e non solo, contro le professioniste dell'informazione.

Il libro '#StaiZitta giornalista!' di Silvia Garambois e Paola Rizzi

A San Macuto domani, mercoledì 31 marzo 2021, si parla di linguaggio d'odio contro le giornaliste: un attacco che si scatena, molto spesso pilotato, sui social, e che diventa un vero bavaglio all'informazione. Il Comitato della commissione Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati, coordinato dall'onorevole Walter Verini, ha programmato l'audizione di Silvia Garambois e Paola Rizzi, autrici del libro-inchiesta '#StaiZitta giornalista!', che assieme al segretario della Fnsi Raffaele Lorusso e alla presidente della Cpo Fnsi Mimma Caligaris, con la partecipazione da remoto del presidente Giuseppe Giulietti, porteranno dati e storie di un fenomeno che sta destando preoccupazione anche a livello internazionale.



L'inchiesta di Garambois e Rizzi permette di avere un quadro complessivo degli interventi e delle ricerche, dall'Onu, all'Osce, all'Unesco alla Ue, oltre che italiane, e propone la rilevazione effettuata insieme all'Osservatorio Vox-Diritti sui dati relativi alle offese, agli attacchi, alle minacce sessiste ricevute dalle colleghe, bersaglio prescelto "in quanto donne professioniste", accompagnando ai numeri le parole delle colleghe minacciate, sentite in una serie di interviste.



Il libro '#StaiZitta giornalista!', pubblicato nella collana Studi della Fondazione Murialdi (edito da All Around) verrà consegnato ai membri del Comitato.