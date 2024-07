Stampa Romana: «Definire subito la piattaforma del Cnlg»

30 Lug 2024

Stampa Romana: «Definire subito la piattaforma del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico»

«Il debutto dell'Intelligenza Artificiale al Corriere della Sera e la condanna di Microsoft al pagamento di 800 mila euro al gruppo Gedi (Repubblica, Stampa etc.) per l'utilizzazione dei prodotti giornalistici sono i due fatti recenti che impongono al sindacato un'accelerazione nella definizione di una piattaforma ambiziosa per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico, con il coinvolgimento di tutta la categoria». Lo afferma la Segreteria dell’Associazione Stampa Romana in un comunicato diffuso martedì 30 luglio 2024.



«Sull'IA – prosegue la nota - occorrono procedure certe con un ruolo rafforzato per i Cdr: la risposta della Direzione del Corriere al Comitato di redazione, non informato, sull'uso dell’Intelligenza artificiale, limitato (per ora) all' offerta di servizi ai lettori, non può essere tranquillizzante e implica una riflessione su cosa siano i giornali oggi per gli editori, con l'informazione che rischia di finire in secondo piano, rispetto alla vendita di altri prodotti, all'uso degli stessi dati degli utenti. La sentenza a favore di Gedi, che pone criteri importanti come il numero dei giornalisti contrattualizzati per remunerare gli editori, non scioglie il nodo dell'equo compenso, della retribuzione di chi scrive, di un'efficace e concreta tutela del diritto d'autore dei giornalisti, pur riconosciuto dalla legge. Sono temi – conclude il sindacato regionale - che l'Associazione Stampa Romana pone da tempo e su cui continuerà a insistere in ogni sede».