La copertina del libro di Ottavio Olita 'Sulle tracce di Almeida' (particolare)

21 Apr 2022

'Sulle tracce di Almeida', il 27 aprile in Fondazione Murialdi presentazione del romanzo di Ottavio Olita

Appuntamento alle 17 in via Augusto Valenziani, 10/a-11 a Roma. Coordinati da Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione, insieme con l'autore partecipano, fra gli altri, la professoressa Anna Maria Curci, il giornalista Stefano Corradino, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Mercoledì 27 aprile 2022, alle 17, nella sede della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, in via Augusto Valenziani, 10/a-11 a Roma, presentazione del libro di Ottavio Olita "Sulle tracce di Almeida", postfazione di Silvano Tagliagambe, edizioni Isolapalma.



Il libro sarà presentato dalla professoressa Anna Maria Curci e da Stefano Corradino, direttore del giornale online articolo21.org, con la partecipazione di Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi e un intrattenimento musicale di Davide Mascia, chitarrista classico. Sarà presente l'autore.



Coordinerà la presentazione Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione Murialdi.