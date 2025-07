Microfoni della Tgr Rai

03 Lug 2025

Tgr Rai, De Francisci e Giordano nuovi caporedattori di Toscana ed Emilia – Romagna

L’Ast ringrazia il Cdr e tutti colleghi della testata «per la condivisione unanime dei documenti che avevano sollecitato ripetutamente la nomina finalmente annunciata».

«Il Cdr della sede Rai della Toscana ha informato l'Associazione Stampa Toscana dell'avvenuta nomina, dopo lunga attesa, di Maria Adele De Francisci a capo della redazione. Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Ast, scesi in campo nelle settimane scorse per sollecitare la nomina, esprimono i più vivi complimenti alla collega Maria Adele e formulano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo, impegnativo incarico». Così in una nota diffusa giovedì 3 luglio 2025 l’Associazione Stampa Toscana.



L’Ast conclude ringraziando «il Cdr e tutti i colleghi di Rai Toscana per la condivisione unanime dei documenti che avevano sollecitato ripetutamente la nomina finalmente annunciata».



Anche il Cdr della sede Rai della Toscana ha commentato la nomina con un comunicato in cui ha specificato di aver «dato -come da contratto – al Direttore Pacchetti il nostro parere sulla nomina (che è favorevole e positivo). Ringraziando la Direzione e l’azienda, porgiamo di cuore alla collega Maria Adele, di cui ben conosciamo le qualità professionali e organizzative e le doti umane, i nostri più cari auguri e congratulazioni».



De Francisci è entrata in Rai nel 2008 con una selezione pubblica e dal 2014 lavora alla Tgr Toscana nella sede Rai di Firenze dove è stata promossa capo servizio. È segretaria dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana e consigliera nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana.



Come riporta l'Adnkronos l'ad della Rai, Giampaolo Rossi, ha nominato anche Franz Giordano come nuovo redattore capo della Tgr Emilia-Romagna. In Rai dal 2008, ha iniziato nella sede di Bolzano. Nel 2013 il trasferimento a Bologna, nella sede della Tgr Emilia-Romagna, dove è diventato caposervizio nel 2018 e vicecaporedattore nel 2020. (anc)