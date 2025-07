La sede Rai di Torino (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Lug 2025

Rai, imbrattata la sede di Torino. L’azienda: «Azione indegna di un Paese civile»

Gli atti vandalici sarebbero da ricondurre al processo a carico di 19 persone vicine all'area anarchica per i disordini che si verificarono nel marzo del 2023 durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito.

Le forze dell’ordine sono al lavoro a Torino per identificare i responsabili che la mattina di giovedì 3 luglio 2025 hanno imbrattato la sede della Rai e l'Auditorium con scritte e vernice nera. L'azione, secondo quanto riporta l’Adnkronos, sarebbe da ricondurre al processo, apertosi nella stessa giornata in cui si sono verificati gli atti vandalici, a carico di 19 persone vicine all'area anarchica per i disordini che si verificarono nel marzo del 2023 durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito.



In una nota la Rai «esprime la più ferma condanna per un'azione indegna di un Paese civile. Perché manifestare in questo modo la propria protesta ne svuota completamente motivazione e significato». (anc)