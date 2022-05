La locandina del seminario (particolare)

'The Wall. Quale confine tra informazione e marketing?', 12 maggio seminario alla Sapienza

L'incontro, in programma dalle 14 alle 17, sarà l'occasione per una presentazione pubblica del progetto realizzato in collaborazione fra il Dipartimento CoRiS e la Fondazione Paolo Murialdi sul tema 'Tra informazione e pubblicità: ridefinire i confini giornalismo/business'.

Qual è il confine tra informazione e pubblicità? Il "muro" che storicamente divideva le redazioni dal comparto marketing dei grandi media outlets è ancora in piedi? Che ruolo ha il giornalista nella produzione di branded content come nel rapporto con il mondo della public relations? Se ne discuterà giovedì 12 maggio 2022, dalle 14 alle 17, all'Università la Sapienza di Roma nell'ambito di un seminario realizzato in collaborazione fra le cattedre di Giornalismo RadioTelevisivo (proff. Petrecca - Ruggiero), Storia e Modelli del Giornalismo (prof. Bruno), Innovazione e Analisi dei Modelli di Giornalismo (proff. Valentini - Ruggiero).



L'incontro, dal titolo "The Wall. Quale confine tra informazione e marketing?" sarà l'occasione per una presentazione pubblica del progetto, in collaborazione tra il Dipartimento CoRiS e la Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi sul tema "Tra informazione e pubblicità: ridefinire i confini giornalismo/business".



Per la Fondazione Murialdi interverranno Raffaele Fiengo, componente del Comitato Scientifico; Giancarlo Tartaglia, segretario generale e Vittorio Roidi, consigliere d'amministrazione.



Con gli studenti del Dipartimento CoRiS e del Dipartimento SARAS che stanno svolgendo i propri lavori di tesi all'interno del progetto in collaborazione con la Fondazione Murialdi (Andrea De Rosa, Leonardo Giorno, Alessandro Luna, Elisa Pandolfi, Sara Vasto) si confronteranno esperti e testimoni privilegiati rispetto ai temi proposti: Daniele Chieffi, giornalista, saggista e docente universitario; Anamaria Nicola (Neagu), University of Bucharest; Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore radiofonico.