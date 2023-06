Tivoli, aggredita giornalista del Tg1. La solidarietà dell'Usigrai e del Cdr

26 Giu 2023

Flavia Lorenzoni, con Simone Mechilli e Giovanni Galli, stava lavorando per raccontare quanto accaduto ad Alessandro Castellaccio, morto quattro giorni dopo un brutale pestaggio in strada.

«L'esecutivo Usigrai e il cdr del Tg1 esprimono la propria solidarietà alla collega Flavia Lorenzoni, aggredita a Tivoli mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronista assieme alla troupe esterna composta da Simone Mechilli e Giovanni Galli. Un'aggressione immotivata e inaccettabile che evidenzia i rischi che corrono sempre più spesso i giornalisti quando si trovano a documentare fatti di cronaca». Lo scrivono Esecutivo Usigrai e Cdr Tg1 in una nota.



«Flavia Lorenzoni era a Tivoli per raccontare quanto accaduto ad Alessandro Castellaccio, morto quattro giorni dopo un brutale pestaggio in strada. Il sindacato chiede che siano tempestivamente individuati i responsabili di questa ennesima aggressione intimidatoria nei confronti di chi fa informazione». (Ansa)