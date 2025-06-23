CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: VBlock da Pixabay
Sentenze 21 Nov 2025

Torino, querela infondata contro cronista: confermata in Appello la condanna per calunnia a ex parlamentare Ue

Fabrizio Bertot, già sindaco di Rivarolo Canavese, aveva denunciato Giuseppe Legato del quotidiano La Stampa per un articolo pubblicato nel 2022. Archiviata la posizione del giornalista, la procura aveva aperto d'ufficio un procedimento contro il politico. Soddisfatti Associazione Stampa Subalpina e Odg Piemonte.

«È stata confermata dalla Corte d'appello, a Torino, la condanna di un ex europarlamentare piemontese, Fabrizio Bertot, processato con l'accusa di avere calunniato un giornalista con una querela infondata. La pena era stata fissata dal tribunale, in primo grado, a un anno e quattro mesi di reclusione». Ne danno notizia, venerdì 21 novembre 2025, l'Associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

«L'esponente politico - ricordano sindacato e Odg regionali -, già sindaco di Rivarolo Canavese, aveva denunciato Giuseppe Legato, giornalista del quotidiano 'La Stampa', per un articolo pubblicato nel 2022 che si riferiva a vicende emerse a margine di un'inchiesta giudiziaria sulla presenza della 'ndrangheta nel Torinese. La procura, al termine degli accertamenti, non solo aveva archiviato la posizione di Legato per via della sostanziale correttezza del servizio, ma aveva aperto d'ufficio un procedimento per calunnia contro Bertot. Il giornalista è costituito parte civile con l'avvocata Maria Teresa Legato».

L'Associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte esprimono «soddisfazione per l'esito ancora una volta favorevole al collega Giuseppe Legato da sempre impegnato nel raccontare le mafie e le infiltrazioni della 'ndrangheta nel tessuto economico politico e sociale. Collega - concludono sindacato e Ordine piemontesi - che da anni subisce querele temerarie senza mai venir meno al suo ruolo di giornalista e alla deontologia professionale che richiede schiena dritta». (mf)

(Foto: VBlock da Pixabay)

@fnsisocial
Sentenze
29 Ott 2025
Processo Origone, definitiva la condanna a un anno per i 4 agenti
Sentenze
24 Ott 2025
Firenze, confermata in Appello la condanna al tifoso che molestò Greta Beccaglia in diretta tv
Sentenze
24 Ott 2025
Bergamo, altre due condanne per minacce al giornalista Paolo Berizzi
 Le altre news

Articoli correlati

Media20 Nov 2025
Meta condannata a pagare 542 milioni ai media in Spagna
Vertenze13 Ott 2025
Il Tirreno, Gruppo Sae Toscana condannato per comportamento antisindacale
Associazioni21 Lug 2025
Sgv: «Tribunale di Padova smaschera gli editori: i collaboratori dei giornali locali sono 'redattori aggiunti'»
Istituzioni17 Lug 2025
DL Ilva, Costante: «Operazione Pogliese intervento a gamba tesa su giudici e Costituzione»
Editoria12 Lug 2025
Equo compenso online, l'Avvocatura generale della Corte Ue a favore del regolamento Agcom
Diffamazione23 Giu 2025
Enna, Assostampa e Odg: «Bene archiviazione definitiva per le querele di don Rugolo a Pierelisa Rizzo»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits