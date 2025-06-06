CERCA
Il giornalista Paolo Berizzi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Sentenze 24 Ott 2025

Bergamo, altre due condanne per minacce al giornalista Paolo Berizzi

I fatti risalgono al 2019, quando gli imputati avevano attaccato via social l'inviato di Repubblica con pesanti insulti e intimidazioni. «Odiare deve costare», il commento del cronista, presente in aula alla lettura della sentenza.

Ancora una vittoria in tribunale per Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, unico cronista in Europa costretto da anni a vivere sotto scorta per le minacce neofasciste e neonaziste ricevute per via del suo lavoro.

Bergamo, venerdì 24 ottobre 2025: per gli attacchi in rete nei confronti del giornalista, il giudice Davide Pozzi ha condannato Paolo Aimo, di Viareggio, e Samuele Mazzoleni, di Varese, rispettivamente a 10 mesi e 8 mesi (pena sospesa nel caso di Mazzoleni previo pagamento del danno) oltre al risarcimento dei danni alla parte civile e al pagamento delle spese legali.

Nel 2019 i due avevano attaccato via social Berizzi insultandolo e minacciandolo pesantemente. Le perquisizioni effettuate durante le indagini condotte dai carabinieri di Bergamo e dalla polizia postale, fra l'altro, avevano portato al sequestro di coltelli, mazze, bandiere con svastiche e croci celtiche.

Anche in occasione della lettura della sentenza del Tribunale di Bergamo i due imputati non erano in aula. Come ad ogni udienza, era presente invece Paolo Berizzi. «Odiare deve costare», il commento del giornalista riportato da Repubblica, che nel dare notizia della condanna ricorda come finora tutti i processi che vedono Berizzi parte offesa e parte civile si siano conclusi con la condanna degli imputati. (mf)

Sentenze
24 Ott 2025
Firenze, confermata in Appello la condanna al tifoso che molestò Greta Beccaglia in diretta tv
Sentenze
14 Ott 2025
Report: Ranucci e Mottola assolti dall'accusa di diffamazione nei confronti di Maria Cristina Fontana
Sentenze
14 Ott 2025
Minacce a Saviano e Capacchione, i giudici: «Proclama per indicare i cronisti ‘nemici’»
