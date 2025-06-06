CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Roberto Saviano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Sentenze 14 Ott 2025

Minacce a Saviano e Capacchione, i giudici: «Proclama per indicare i cronisti ‘nemici’»

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Appello di Roma il 14 luglio 2025 ha confermato le condanne a un anno e sei mesi al boss del clan dei Casalesi Bidognetti e a un anno e due mesi all'avvocato Santonastaso.

«L'insieme delle esternazioni lette pubblicamente in udienza dall'avvocato Michele Santonastaso, il contesto storico e processuale in cui le stesse sono state inserite, i toni utilizzati, il forte risentimento manifestato, l'indicazione nominativa e ripetuta dei due giornalisti, le violente accuse loro rivolte di condizionare la magistratura e così contribuire  all'emissione di ingiuste condanne, fanno chiaramente intendere il  messaggio implicito sottostante, di natura inequivocabilmente minatoria, che con la inconsueta lettura dell'atto di rimessione si intendeva far arrivare». Lo scrivono i giudici della prima sezione della Corte di Appello di Roma nella sentenza con cui il 14 luglio 2025 hanno confermato le condanne per le minacce rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli alla giornalista Rosaria Capacchione e allo scrittore Roberto Saviano. I giudici, riporta l’Adnkronos martedì 14 ottobre 2025, avevano ribadito la decisione di primo grado del 24 maggio 2021 che ha riconosciuto le minacce aggravate dal metodo mafioso condannando il boss del clan dei Casalesi Bidognetti a un anno e sei mesi e l'avvocato Michele Santonastaso a un anno e due mesi.

Messaggio, scrivono ancora i giudici nelle motivazioni, «che evidentemente risentiva della diretta riferibilità dell'istanza a lovine e a Bidognetti (capi storici della pericolosa associazione criminale di stampo camorristico conosciuta come clan dei Casalesi) nell'interesse dei quali era stata redatta». Risuona dunque «chiaro  l'avvertimento, veicolato attraverso la lettura dell'istanza, che  doveva giungere non solo alle orecchie dei giornalisti nominativamente indicati (da quel momento avvisati del fatto che il loro operato era  sgradito ai boss), ma anche agli affiliati presenti su territorio i  quali avrebbero potuto trarre da quell'avvertimento l'indicazione o in ogni caso l'autorizzazione - si legge nelle 44 pagine della sentenza - a realizzare, in danno di coloro che venivano indicati come 'nemici',  azioni ritorsive anche lesive della loro personale incolumità».

Per i giudici, gli imputati hanno «deliberatamente adottato una strategia di risposta diversa, finalizzata alla pubblica denigrazione dei cronisti sgraditi e alla loro indicazione quali 'nemici' dichiarati, cosicché fosse chiaro per il futuro quale comportamento gli stessi avrebbero dovuto adottare». Del resto, «la valenza  intimidatoria del proclama e la sua assoluta gravità, in quanto  rivelatrice di possibili azioni ritorsive da parte delle  organizzazioni camorristiche napoletane e casertane, è stata subito  colta da tutte quelle autorità (Procura generale, Prefettura, Sindaco, Ministero degli Interni, Ufficio Interforze per la Sicurezza Personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza) che in rapida successione  hanno segnalato la situazione di grave 'esposizione a rischio' per i  due cronisti - sottolineano i giudici - e ritenuto di dover perciò  adottare immediatamente speciali forme di protezione (scorta e auto  blindate) nei confronti dei giornalisti, rafforzando per Saviano  quelle già predisposte».

I giudici sottolineano come il «clamore suscitato dalla pubblica declamazione dell'atto di rimessione e l'allarme conseguente  al suo contenuto, letto quale attacco diretto a soggetti impegnati  nella lotta alla camorra (magistrati e giornalisti, ognuno secondo le  rispettive competenze)» abbia «comportato non solo l'adozione delle  speciali forme di protezione di cui si è detto, ma l'avvio  dell'indagine che ha poi dato luogo al presente procedimento e a  quello in cui i magistrati Federico Cafiero de Raho e Raffaele Cantone sono persone offese».

In conclusione, per i giudici della Corte di Appello di Roma, «il  tentativo di ridurre al silenzio i cronisti che ripetutamente si erano occupati delle vicende del clan, mettendone in risalto l'operatività  al di fuori dei confini provinciali e la capacità espansiva sul piano  nazionale ed internazionale, era funzionale non solo alla posizione  dei singoli assistiti dell'imputato, ma anche a rafforzare il potere  di controllo sul territorio esercitato dal clan e ad avvantaggiare  l'associazione nel suo complesso perché potesse continuare ad operare  lontana dai riflettori».

@fnsisocial
Sentenze
30 Ago 2025
Lavoratori Rai discriminati per i referendum: Slc Cgil vince la causa e destina risarcimento al popolo palestinese
Sentenze
05 Ago 2025
Pedullà: «Vinta la causa con Fdi per un mio articolo su La Notizia. Non fu diffamazione»
Sentenze
21 Lug 2025
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, incostituzionale il 'tetto' di sei mensilità per i risarcimenti
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze13 Ott 2025
Il Tirreno, Gruppo Sae Toscana condannato per comportamento antisindacale
Associazioni21 Lug 2025
Sgv: «Tribunale di Padova smaschera gli editori: i collaboratori dei giornali locali sono 'redattori aggiunti'»
Istituzioni17 Lug 2025
DL Ilva, Costante: «Operazione Pogliese intervento a gamba tesa su giudici e Costituzione»
Editoria12 Lug 2025
Equo compenso online, l'Avvocatura generale della Corte Ue a favore del regolamento Agcom
Diffamazione23 Giu 2025
Enna, Assostampa e Odg: «Bene archiviazione definitiva per le querele di don Rugolo a Pierelisa Rizzo»
Associazioni06 Giu 2025
Chiusura quotidiano Trentino, il sindacato regionale: «Risarciti altri 4 giornalisti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits