CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero»
Fnsi 25 Nov 2025

Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»

Il sindacato ricorda il principio cardine di recente ribadito dalla Corte di Cassazione per cui sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e ad imporre l'espletamento di attività lavorativa. Pronto ad appoggiare le Associazioni regionali di Stampa che vorranno procedere a denunce per eventuali comportamenti antisindacali da parte delle aziende.

Per lo sciopero indetto dalla Fnsi il 28 di novembre, Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazioni regionali di Stampa vigileranno con attenzione per garantire il diritto di sciopero a tutti i colleghi. Diritto sancito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori.

La Fnsi è pronta ad appoggiare tutte le Associazioni di Stampa che vorranno procedere a denunce per comportamento antisindacale nei confronti delle aziende che forzeranno l'uscita di quotidiani, agenzie, pubblicazioni online, siti, telegiornali e programmi giornalistici. E che non daranno spazio ai comunicati sindacali.

Ricordiamo che rientra nei comportamenti antisindacali anche la "precettazione" al lavoro dei colleghi, siano essi capi o vice capi di settore, "convincendoli" a non aderire allo sciopero per immaginari doveri legati al ruolo e alla funzione.

Così come rientra nello spettro del comportamento antisindacale sostituire ai giornalisti in sciopero collaboratori, partite Iva e, peggio ancora, pensionati.

Si ricorda ai colleghi e anche alle aziende che recentemente una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29740/2025) ha affrontato il delicato bilanciamento tra il diritto di sciopero (tutelato dall'art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro (a sua volta garantita dall'art. 41 Cost.).

I giudici sono stati chiamati, ancora una volta, a delimitare la linea di demarcazione tra la legittima facoltà del datore di lavoro di adottare misure volte a limitare i danni materiali derivanti dall'astensione e il divieto assoluto di attuare condotte che incidano negativamente sull'esercizio del diritto stesso.

L'ordinanza (pubblicata un paio di settimane fa) ha accertato la condotta antisindacale - ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori - di un datore di lavoro a causa delle disposizioni che lo stesso aveva impartito al proprio personale in occasione dello sciopero. Disposizioni di servizio finalizzate - secondo l'azienda - a prevenire danni patrimoniali diretti derivanti dalla potenziale perdita economica dovuta all'agitazione sindacale.

La Corte ha tuttavia - ancora una volta - ribadito un principio cardine, ovvero che sono illegittime le misure aziendali idonee a comprimere la facoltà del lavoratore di scegliere di aderire allo sciopero e, parimenti, ad imporre l'espletamento di attività lavorativa.

PER APPROFONDIRE
A questo link sono disponibili le faq sullo sciopero predisposte dagli uffici della Fnsi.

@fnsisocial
Fnsi
24 Nov 2025
Verso lo sciopero, Costante a Padova e a Venezia: «È il momento della mobilitazione generale»
Fnsi
18 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi
16 Nov 2025
Fnsi: «I giornalisti hanno dimostrato responsabilità, la Fieg non ci usi come un bancomat»
Fnsi
16 Nov 2025
Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 28 novembre
Fnsi
12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr25 Nov 2025
Eletto il nuovo Cdr della redazione Rai slovena
Appuntamenti25 Nov 2025
'Il male in Comune': il 2 dicembre presentazione in Fnsi del dossier di Avviso Pubblico
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Anniversario25 Nov 2025
25 novembre, Ifj: «Le donne sono sempre il primo bersaglio dell'estremismo»
Formazione24 Nov 2025
'Il ruolo dei giornali nei sistemi totalitari: la propaganda politica di Goebbels', l'11 dicembre formazione in Fnsi
Premi e Concorsi22 Nov 2025
Premio Roberto Morrione, pubblicato il bando dell'edizione 2026
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits