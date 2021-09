Foto tratta dal profilo Facebook di Riccardo Benvenuti

17 Set 2021

Toscana, Assostampa e Ussi: «Dedicare a Riccardo Benvenuti la sala stampa dell'Autodromo del Mugello»

La richiesta formalizzata in una lettera del presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci, e del presidente del gruppo toscano giornalisti sportivi, Franco Morabito, alla responsabile della comunicazione della Ferrari, al direttore della struttura e al sindacalo di Scarperia e San Piero a Sieve.

Il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, e il presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, Franco Morabito, insieme a tutti i componenti dei rispettivi consigli direttivi, hanno scritto alla responsabile della comunicazione della Ferrari, Jane Reeve, al direttore dell'Autodromo del Mugello, Paolo Poli, e al sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve, Federico Ignesti, per proporre di «dedicare a Riccardo Benvenuti, scomparso la scorsa settimana dopo una malattia letale, la sala stampa dell'Autodromo, nel quale ha lavorato per una trentina d'anni».



Due le motivazioni della richiesta. «La prima – spiega il sindacato regionale – riguarda lo straordinario lavoro di Riccardo, capace di far apprezzare dalla grande stampa internazionale ogni manifestazione, di levatura mondiale e non, organizzata al Mugello. La seconda si riferisce alla riconoscibilità del nome di Benvenuti sul territorio: dove ha lavorato con entusiasmo e grande passione fin da quando era ragazzo».



L'augurio, concludono Ast e Gruppo di specializzazione, è che, «considerata anche la sensibilità dei destinatari della lettera, la proposta possa essere accolta in tempi rapidi. In modo da poter ricordare Riccardo Benvenuti fin dai prossimi grandi appuntamenti del mondo dei motori ospitati nell'Autodromo del Mugello».