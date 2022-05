La sede del Tirreno a Livorno

13 Mag 2022

Toscana, Odg e Ast: «Intimidazioni dal carcere a giornalista del Tirreno. Solidarietà alla collega»

Ilaria Bonuccelli, da anni impegnata al fianco delle donne vittime di violenza, ha ricevuto in redazione la lettera di un uomo in prigione per maltrattamenti nei confronti della ex e per tentato omicidio. Sindacato e Ordine regionali: «Sia fatta piena luce sull'episodio».

Ordine dei giornalisti della Toscana e Associazione Stampa Toscana esprimono «solidarietà alla collega Ilaria Bonuccelli, destinataria di intimidazioni per il suo lavoro al fianco delle donne vittime di violenza, attraverso la lettera di un detenuto fatta recapitare alla redazione del quotidiano Il Tirreno. Il mittente – spiegano Odg e Ast in una nota congiunta – è una persona attualmente in carcere per maltrattamenti nei confronti della sua ex e per tentato omicidio».



Sindacato e Ordine dei giornalisti chiedono inoltre «la massima attenzione alla magistratura perché sia fatta piena luce sull'episodio e si schierano in difesa di tutti i colleghi che lavorano ogni giorno a servizio dell'informazione ed in particolar modo di chi, come Ilaria Bonuccelli, profonde impegno e professionalità nella denuncia dei casi di violenza nei confronti delle donne».