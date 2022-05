La sede vandalizzata di NoiTv a Lucca (Foto: noitv.it)

Lucca, Ast e Odg: «Vile attacco nella notte a NoiTv. Piena solidarietà al direttore e ai colleghi»

Vandalizzati con scritte riconducibili al movimento no-vax la sede e i mezzi dell'emittente locale. I presidenti Bennucci e Marchini: «Episodio da non sottovalutare. Ci auguriamo che le forze dell'Ordine facciano piena luce sull'accaduto».

Nella notte, fra lunedì 9 e martedì 10 maggio 2022, i mezzi e la sede di NoiTv di Lucca sono stati vandalizzati con scritte riconducibili al movimento no-vax, tracciate sulle auto e sul furgone-regia mobile. Imbrattati anche i vetri delle aziende al piano terra del Polo Tecnologico della Camera di Commercio.



A darne notizia sono i presidenti di Odg Toscana, Giampaolo Marchini e di Ast, Sandro Bennucci che, in una nota congiunta, commentano: «Un atto vigliacco nei confronti di chi fa informazione e che non va sottovalutato. Esprimiamo piena solidarietà a NoiTv. Ci auguriamo che le forze dell'Ordine facciano piena luce su questo brutto episodio».



Odg Toscana e Assostampa Toscana, ricordano i due presidenti, «sono da tempo in prima linea nel combattere minacce e attacchi a giornalisti e testate. L'Ordine e il sindacato – concludono – invitano a denunciare ogni episodio alle Forze dell'Ordine così che possano intervenire in difesa del diritto di cronaca e del lavoro giornalistico».