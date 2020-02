Associazioni | 26 Feb 2020 CONDIVIDI:

Trieste, assegnate le tre borse di studio in memoria di Dusan Udovic

La prima edizione del concorso è organizzata dall'Associazione culturale – Kulturno društvo Bubnič-Magajna in collaborazione con il quotidiano Primorski dnevnik, l'Unione culturale economica slovena (Skgz), l'Ordine e l'Assostampa regionali.

Dusan Udovic (a destra) al Circolo della Stampa di Trieste per i 70 anni del Primorski Dnevnik

Sono Katarina Bulatović, giornalista e collaboratrice del Centro per il giornalismo d'inchiesta Oštro, Pierfrancesco Carcassi, collaboratore del Corriere del Veneto e praticante presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, e Ana Cukijati, giornalista del quotidiano Primorske novice di Koper/Capodistria, i vincitori delle 3 borse di studio in memoria del giornalista triestino ed ex direttore del Primorski dnevnik Dušan-Duško Udovič.



La prima edizione del concorso organizzato dall'Associazione culturale – Kulturno društvo Bubnič-Magajna in collaborazione con il quotidiano Primorski dnevnik, l'Unione culturale economica slovena (Skgz), l'Ordine dei giornalisti Fvg e l'Assostampa Fvg ha lo scopo di agevolare e stimolare la crescita professionale dei giovani nel campo del giornalismo d'inchiesta e del reportage approfondendo la loro conoscenza delle culture, lingue e comunità minoritarie, in primis gli sloveni in Italia.