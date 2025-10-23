Foto: @TgrRai via X

17 Nov 2025

Trieste, Cdr Tgr Rai Friuli - Venezia Giulia: «Dal sindaco un insulto gratuito e inaccettabile»

I rappresentanti sindacali hanno risposto con una nota a Roberto Dipiazza, «che sulla propria pagina Facebook ha definito le giornaliste e i giornalisti della redazione “schifosi sinistri”».

«Il Comitato di redazione della Tgr Rai Friuli Venezia Giulia e il coordinamento dei CdR della Testata Giornalistica Regionale esprimono sdegno per il nuovo attacco del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che sulla propria pagina Facebook ha definito le giornaliste e i giornalisti della redazione “schifosi sinistri”». Lo si legge in un comunicato diffuso lunedì 17 novembre 2025.



La nota prosegue: «Un insulto gratuito e inaccettabile, che segue quello del giugno 2024, in cui la redazione veniva definita un “covo di sinistri”: da “covo di sinistri” a “schifosi sinistri”, un’escalation verbale che nulla ha a che vedere con il confronto civile. Ricordiamo al sindaco che negli ultimi tre mesi ha parlato al nostro microfono almeno nove volte nei vari spazi informativi. È un dato che smentisce qualsiasi accusa di pregiudizio o ostracismo nei suoi confronti. Non spetta al primo cittadino — né a nessun altro esponente politico — stabilire come debbano essere costruiti i nostri servizi, chi debba essere intervistato, quali voci includere e quali no. Queste scelte spettano esclusivamente alla nostra responsabilità professionale, nel rispetto del mandato del servizio pubblico. La critica in questione riguarda un servizio sugli Alpini a Trieste, realizzato secondo un taglio meno istituzionale e più legato al racconto delle storie, impeccabile dal punto di vista giornalistico».



I Cdr concludono: «Le critiche sono legittime e fanno parte del dibattito democratico. Gli insulti e la delegittimazione personale, soprattutto quando provengono da chi ricopre un ruolo pubblico, non lo sono». (anc)