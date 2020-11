Associazioni | 03 Nov 2020 CONDIVIDI:

Trieste, il San Giusto d'oro 2020 ad Andrea Segrè. Targa speciale a Giovanna Botteri

«L'edizione di quest'anno è dedicata a tutti i nostri operatori sanitari, impegnati in questi drammatici mesi nella lotta alla pandemia, per la salute e la vita delle persone», spiega Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg, che organizza il premio. La cerimonia di consegna a dicembre.

Un momento della cerimonia di consegna del San Giusto d'oro 2019

Il San Giusto d'oro 2020 va ad Andrea Segrè, la targa speciale a Giovanna Botteri. Lo ha deciso l'Assostampa Fvg, articolazione territoriale della Fnsi, che organizza il premio – nato nel 1967 su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti e giunto alla 54esima edizione – con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CrTrieste.



«Con il premio ad Andrea Segrè – spiega Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg – vogliamo riconoscere e sottolineare l'intuizione e l'importante lavoro svolto in questi anni dal docente e ricercatore triestino, che partendo dal suo lavoro all'Università di Bologna ha contribuito a fare della lotta agli sprechi alimentari e della difesa dell'ambiente un tema di rilievo internazionale. È partito da un dato di fatto: a fronte di oltre 800 milioni di persone che nel mondo soffrono ancora la fame, quasi un terzo del cibo viene sprecato senza nemmeno arrivare in tavola. Uno spreco eticamente non accettabile che è anche un problema ambientale, essendo fra i responsabili del surriscaldamento globale. L'intuizione di Segrè, figlia degli insegnamenti ricevuti in famiglia dalla nonna lussignana e in sintonia con il magistero di papa Francesco, assume ulteriore valore in questi tempi drammatici di pandemia, che con l'emergenza sanitaria sta portando con sé anche quella economica e sociale».



«Con la targa speciale a Giovanna Botteri – aggiunge il presidente di Assostampa Fvg – premiamo il lavoro di una collega giornalista nata a Trieste, che qui ha mosso i primi passi di una carriera che l'ha portata a essere testimone dei grandi avvenimenti internazionali degli ultimi decenni. Le guerre nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, gli anni della presidenza Obama e di quella Trump, e poi l'arrivo in Cina proprio all'esplodere della pandemia che ha cambiato il mondo, raccontando agli italiani con due mesi di anticipo quello che poi sarebbe purtroppo accaduto anche nel nostro Paese. Giornalista dell'anno e volto tv popolare in questo drammatico 2020, Botteri ha sempre raccontato i fatti con sensibilità, senza indulgere a facili protagonismi, ponendosi dalla prospettiva della gente comune. E non dimenticando mai quel tocco di femminile triestinità di chi ha girato il mondo ma non ha dimenticato la propria città e le proprie origini».



«L'edizione 2020 del San Giusto d'oro – conclude Muscatello – è doverosamente dedicata a tutti i nostri operatori sanitari, impegnati in questi drammatici mesi nella lotta alla pandemia, per la salute e la vita delle persone».



La cerimonia di consegna del premio e della targa si terrà nella prima metà di dicembre nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, stante l'inagibilità della tradizionale sede del Municipio triestino.