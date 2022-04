La locandina dell'evento (Foto: @PinocchioPageofficial)

15 Apr 2022

'Turismo e cultura: la differenza tra giornalismo e marketing', il 5 maggio seminario Ast

Appuntamento alle 9.30 nella sala conferenze del Parco monumentale di Pinocchio a Collodi, nel Comune di Pescia (Pistoia). Ai partecipanti 7 crediti formativi, 2 dei quali deontologici. Introduce e modera il presidente del sindacato regionale, Sandro Bennucci.

L'Associazione Stampa Toscana organizza un nuovo evento formativo in presenza: giovedì 5 maggio 2022, nella sala conferenze del Parco monumentale di Pinocchio a Collodi, nel Comune di Pescia (Pistoia), è in programma il seminario dal titolo: "Il giornalista di turismo e di cultura. La cassetta degli attrezzi: differenze tra marketing e giornalismo, le regole deontologiche". La partecipazione è gratuita e conferisce ai giornalisti 7 crediti formativi, dei quali 2 deontologici. L'inizio del seminario, organizzato in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e il Touring Club Italiano, è fissato alle 9.30 e la conclusione alle 15.30. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 maggio su www.formazionegiornalisti.it.



Il momento formativo si propone di delineare le differenze tra servizi giornalistici culturali e turistici e l'attività di marketing. Come raccontano nei loro articoli il giornalista e il fotoreporter? Quali le regole di riferimento fissate dall'Ordine dei giornalisti? A spiegarlo, illustrando le esperienze "sul campo", alcuni professionisti del settore.



Il corso è introdotto e moderato da Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. I temi del marketing del turismo e della cultura sono affidati a Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ex dirigente delle Terme di Montecatini. Prevista la presenza dello scrittore Giordano Bruno Guerri, direttore del Vittoriale degli Italiani, chiamato a parlare dell'esperienza di Garda Musei, associazione per la promozione della cultura e turistica che coinvolge numerose realtà italiane.



Fra gli interventi in programma anche quelli di Stefano Fabbri, tra i fondatori di Controradio e giornalista dell'Ansa per 30 anni; Marco Ferri, giornalista da sempre impegnato nel settore della cultura (Giornale della Toscana, National Geographic, Ufficio Stampa Galleria degli Uffizi e Polo Museale Fiorentino, Fondazione Zeffirelli) e attuale collaboratore del Fatto Quotidiano e addetto stampa della Fondazione Alfredo Catarsini 1899; Lucia Lunghini, giornalista esperta in comunicazione strategica; Maria Adele Silvestro Tasselli, giornalista responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Parco di Pinocchio-Collodi.