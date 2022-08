Lo stadio della Fiorentina (Foto: Beppeyeah via Wikimedia Commons)

01 Ago 2022

TuttoMercatoWeb, Ussi, Ast e Odg bacchettano il direttore: «Rispetti la dignità dei giornalisti»

I rappresentanti regionali della categoria «condannano con fermezza» alcune affermazioni riportate in un editoriale di Michele Criscitiello. «Risultano fortemente lesive per la professione», denunciano.

«Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, il Consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, in relazione all'articolo pubblicato su TuttoMercatoWeb.com dal collega (nonché direttore della testata) Michele Criscitiello, condannano con fermezza alcune delle affermazioni riportate nell'editoriale, dal momento che risultano fortemente lesive per la professione». Lo affermano, in una nota congiunta, i rappresentanti regionali dei giornalisti.



«Scrivere, riferendosi ai dirigenti della Fiorentina, che "gente come Commisso e Barone non temono giornalisti da 1.200 euro al mese che provano a gettare fango su un progetto bello come quello viola" – proseguono – è un'affermazione del tutto irrispettosa e inqualificabile verso i giornalisti e in particolare verso i colleghi che vivono in una condizione di precariato».



Evidentemente, incalzano Odg, Assostampa e Ussi, «danno fastidio i giornalisti che non si uniscono ai cori di lode nei confronti dei vari proprietari e dirigenti sportivi, ma invece, come è normale e giusto che sia, fanno domande, esprimono dubbi e chiedono spiegazioni. Fanno il loro lavoro di cronisti, spesso remunerato poco e male, ma con senso di responsabilità verso i lettori e dignità verso sé stessi e l'informazione. Cose – concludono – che forse sfuggono al collega direttore, come l'articolo 2 della legge 69/1963 (... promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi) e l'articolo 1 del Testo Unico dei Doveri del giornalista».