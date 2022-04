Il messaggio che compare cercando il profilo Twitter di Mariano Giustino

26 Apr 2022

Twitter, il Cdr di Radio Radicale: «Ancora incomprensibili limitazioni a Mariano Giustino»

I rappresentanti sindacali tornano a denunciare il comportamento del social network nei confronti del giornalista, «la cui professionalità e accuratezza sono riconosciute ed apprezzate da tutti i colleghi», e a chiedere l'integrale riattivazione dell'account.

«L'account Twitter del nostro collega Mariano Giustino è di nuovo oggetto di incomprensibili limitazioni». Lo denuncia il Comitato di redazione di Radio Radicale che, in una nota, spiega: «Questa volta i gestori della piattaforma raccomandano i contenuti dell'account solo ad utenti adulti. Torniamo a ribadire che Mariano Giustino è un giornalista la cui professionalità e accuratezza sono riconosciute ed apprezzate da tutti i colleghi, come stiamo vedendo anche in queste terribili settimane».



Forse, incalza il Cdr, «i video condivisi in questi giorni sono stati segnalati da qualche solerte sostenitore di Putin? Oppure si è trattato di una segnalazione automatica? I social continuano a non comprendere l'importanza dell'informazione accurata, specialmente in momenti come quelli che viviamo e non evitano, ancora una volta, episodi come quello occorso a Mariano».



Il Comitato di redazione di Radio Radicale chiede «ancora una volta l'integrale riattivazione dell'account di Mariano Giustino, rinnovando il suo sostegno a lui e a tutti i colleghi che con grande coraggio – concludono i rappresentanti sindacali – stanno garantendo il diritto dei cittadini ad essere informati, anche attraverso i social».