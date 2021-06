La home page di vicinolontano.it

30 Giu 2021

Udine, al via il festival 'Vicino/lontano 2021'

Quattro giorni, da giovedì 1 a domenica 4 luglio, di confronti, concerti, mostre e approfondimenti. Previsti anche un incontro con il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti, e l'inviato speciale Rai, Valerio Cataldi, e uno su 'Libertà di stampa e di espressione' realizzato in collaborazione con l'associazione 'Leali delle Notizie'.

Torna il festival 'Vicino/lontano', kermesse in programma a Udine da giovedì 1° a domenica 4 luglio, in presenza per questa 17esima edizione. Oltre 70 gli appuntamenti in programma – tra confronti, incontri, concerti, mostre e proiezioni – che coinvolgeranno quasi 200 ospiti dal mondo delle scienze, della letteratura, dell'arte, dello spettacolo e dell'informazione, fra cui anche Luciano Floridi, Lucio Caracciolo, Carlo Ginzburg, Maurizio Ferraris, Marcello Fois, Marino Niola, Maurizio Scarpari, Barbara Spinelli, Zerocalcare, Francesca Mannocchi, Moni Ovadia, Claudia Lodesani, Alessio Romenzi, Annalisa Camilli, Elena Esposito, Cecilia Robustelli, Valerio Cataldi, Fabrizio Barca, Matteo Zuppi, Donatella Di Cesare, Innocenzo Cipolletta, Alberto Mingardi, Cosimo Miorelli, Barbara Schiavulli, Ernesto Caffo, Alessio Lasta, Marino Sinibaldi, il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



A chiudere il festival anche quest'anno sarà il Premio Tiziano Terzani, domenica alle 21. Protagonista della serata, nella cornice del piazzale del Castello di Udine, lo scrittore, poeta e attivista islandese Andri Snær Magnason. Il vincitore sarà premiato da Angela Terzani Staude, presidente di giuria del Premio, e intervistato da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.



Spazio anche a temi come i limiti e le incognite dell'intelligenza artificiale, ambiente, filosofia, questione meridionale, al fenomeno migratorio e agli scenari geopolitici postpandemici, a spettacoli di musica e pittura digitale dal vivo.



Sabato 3 luglio il presidente Giulietti parteciperà all'incontro "Narcotica. Dove lo Stato non esiste", con l'inviato speciale Rai Valerio Cataldi, il sacerdote colombiano Rito Alvarez (in collegamento video) e il fondatore del Centro Balducci e presidente di Articolo21 Fvg Pierluigi Di Piazza. Conduce la giornalista Luana De Francisco.



Chiuderà la giornata il panel "Costituzione art. 21. Libertà di stampa e di espressione", in collaborazione con Leali delle Notizie – Festival del giornalismo di Ronchi dei Legionari: moderati dal presidente dell'associazione ronchese, Luca Perrino, si confronteranno la giornalista e scrittrice Luciana Borsatti, la giornalista e coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia di Articolo21 Fabiana Martini e la corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli.



