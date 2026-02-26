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La sede Rai di via Alessandro Severo a Roma
Usigrai 24 Mar 2026

Usigrai: «Ancora nessuna assunzione per i vincitori della selezione interna. I vertici Rai diano risposte certe sui tempi»

I rappresentanti sindacali: «L'azienda si era formalmente impegnata ad assumere i primi 60 giornalisti entro il 31 dicembre 2025. Questa situazione causa grandi disagi anche alle redazioni della Tgr e delle Testate nazionali».

«Il 5 giugno 2025 Usigrai ha firmato l'accordo per la selezione interna di 127 giornalisti per stabilizzare (7 nei generi e 120 nella Tgr) i colleghi con contratti di lavoro autonomo e gli interni che svolgessero attività giornalistica. La Rai si era formalmente impegnata ad assumere i primi 60 entro il 31 dicembre 2025. Sono passati quasi 3 mesi da quel termine e quanti sono gli assunti? Zero». Lo denuncia l’Usigrai in una nota diffusa martedì 24 marzo 2026.

I rappresentanti sindacali proseguono: «Tutto bloccato. Chiamate ai vincitori per offrire le sedi regionali disponibili che procedono a rilento, nessuna data certa sulle assunzioni. Perché? Chi frena sulle procedure di assunzione? Una presa in giro per chi ha firmato l'accordo, per i vincitori che aspettano il contratto giornalistico e per tutti quei colleghi della Tgr che da tempo stanno attendendo il trasferimento per ricongiungersi con le proprie famiglie o per legittime ambizioni professionali».

L’Usigrai rileva poi che «questa situazione causa grandi disagi alle redazioni della Tgr e delle Testate nazionali, da tempo sotto organico e alle prese con piani ferie da definire senza conoscere l'esatta composizione della redazione». La nota si chiude con una domanda: «Se la Rai sapeva di non poter mantenere gli impegni sottoscritti con il sindacato, perché ha firmato l'accordo?». (anc)

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