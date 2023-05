La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

15 Mag 2023

Usigrai: «Il totonomine una lotteria per l’ennesima occupazione»

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico alla vigilia del cda: «Scelte fatte fuori dal perimetro aziendale sarebbero una prova di incoerenza del vertice Rai: non si può parlare di conti in rosso e poi aumentare i costi con assunzioni dall’esterno».

«Nelle ore che precedono il cda della Rai che darà corso all’ennesima occupazione dell’azienda di servizio pubblico, si staccano anche gli ultimi biglietti del totonomine. Una lotteria alla quale non abbiamo mai partecipato. E non cominciamo oggi». Lo afferma l’Usigrai attraverso un comunicato stampa apparso anche sul sito web dei rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico.



«Come sempre – prosegue la nota - a noi interessano i criteri: autonomia, indipendenza, professionalità. Tutti requisiti che si possono trovare facilmente tra i dipendenti della Rai. Non serve nessuna salvatrice, nessun salvatore della patria che arrivi dall’esterno; sarebbe uno schiaffo assestato a una intera azienda. La valorizzazione delle risorse interne – prevista anche dal contratto di servizio – non può essere uno slogan: a quelle parole va data sostanza con i fatti».



Il comunicato si conclude con una considerazione: «Scelte fatte fuori dal perimetro aziendale sarebbero una prova di incoerenza del vertice Rai: non si può parlare di conti in rosso e poi aumentare i costi con assunzioni dall’esterno».