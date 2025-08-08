CERCA
Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Usigrai 30 Set 2025

Usigrai: «La Rai da un anno senza presidente, il 1° ottobre incontro con Barbara Floridia»

Come anticipa il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, «chiederemo che l'organismo parlamentare di indirizzo e controllo torni a funzionare e dia subito, innanzitutto, un vertice all'azienda».

«Da un anno la Rai è senza presidente. La commissione di Vigilanza non si riunisce, con la maggioranza che fa mancare il numero legale. La riforma per applicare alla Rai il regolamento europeo sul Media Freedom Act rischia di naufragare per lasciare l'azienda in mano alla maggioranza parlamentare». Così l'Usigrai in una nota, diffusa martedì 30 settembre 2025, con cui annuncia che «domani alle 15 l'Esecutivo incontrerà la presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, per chiedere che l'organismo parlamentare di indirizzo e controllo sulla Rai torni a funzionare e dia subito, innanzitutto, una presidenza alla Rai».

Come anticipa il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, «chiederemo che si riaprano le audizioni di vertici Rai, Direzioni editoriali e sindacati per affrontare la situazione complessiva dell'azienda a partire dal preoccupante calo degli ascolti. Per informare i cittadini su questo stallo istituzionale - conclude l'Usigrai - abbiamo chiesto per domani, un anno senza presidenza Rai, la pubblicazione di un comunicato sindacale». (mf)

